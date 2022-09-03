В Татарстане выявили 439 новых случаев COVID-19
В Татарстане зарегистрировали 439 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 158 687.
Госпитализировали за сутки 87 пациентов, выздоровели — 84 человека. С начала пандемии от COVID-19 вылечился 151 081 человек.
Умер за весь период 2 001 заболевший. За сутки в Татарстане не зарегистрировано летальных случаев.
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