Новости общества

12:40 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане выявили 439 новых случаев COVID-19

11:05, 03.09.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане выявили 439 новых случаев COVID-19
Фото: Максим Платонов

В Татарстане зарегистрировали 439 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 158 687.

Госпитализировали за сутки 87 пациентов, выздоровели — 84 человека. С начала пандемии от COVID-19 вылечился 151 081 человек.

Умер за весь период 2 001 заболевший. За сутки в Татарстане не зарегистрировано летальных случаев.

Фото: Максим Платонов

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 3 сентября читайте в подборке интернет-газеты.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин
ОбществоМедицина Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также