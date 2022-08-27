За неделю в Татарстане подорожали все марки бензина

Фото: Максим Кокунин

В Татарстане с 15 по 22 августа подорожал бензин всех марок. Цены остались неизменны лишь на дизельное топливо, такие данные приводит Татарстанстат.

Цены бензина марок АИ-92 и АИ-95 увеличились на 0,05% и на 0,03% соответственно. Так, АИ-92 теперь стоит 45,96 рубля, а АИ-95 — 49,34 рубля. Сильнее всех подорожал АИ-98 — на 1,39% до 60,44 рубля.

Стоит отметить, что в сравнении с началом года бензин АИ-92 стал дешевле на 0,17%, 95-й — на 0,31%. Вместе с этим топливо премиум-марок и дизель подорожали на 2,53% и 2,45% соответственно.

Фото: tatstat.gks.ru

Напомним, 11 июля сообщалось, что в мае 2022 года цены на бензин в Татарстане в среднем не изменились по сравнению с последним месяцем 2022 года, хотя по отдельным маркам наблюдается небольшое подорожание.

Так, цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95 по сравнению с декабрем снизились на 0,1% и 0,3% соответственно, а вот АИ-98 и более высокие марки подорожали в среднем на 2,5%.

При этом по сравнению с маем 2021 года бензин в среднем подорожал на 4,2%. Наибольший рост цен зафиксирован на АИ-98 (9,1%). На втором месте расположился АИ-95 (4,1%), следом расположился АИ-92 с ростом цены на 3,9%.

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Максим Кокунин