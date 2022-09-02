Политолог Журавлев: Российский бюджет не пострадает от лимитов на цены на нефть

Российский бюджет в случае принятия инициативы Запада о лимите цен на нефть РФ, ощутит лишь недолгие и незначительные сложности, заявил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.



По его мнению, цены на нефть и газ растут, поставки переориентируются на Восток. Впрочем, эксперт усомнился в самой реализации инициативы:

— Европа будет покупать по-другому, хитро. То, что будут сокращены поставки, это факт, но то, что они прекратятся — это маловероятно. Просто сам Запад без них не выживет, — объяснил он «РИА Новости».

По его словам, ЕС может взять нефть только у Африки, а там сейчас наблюдаются проблемы: «нет денег, новые месторождения не открываются, старые уходят все глубже и глубже, себестоимость оказывается слишком высокой», пояснил Журавлев.

Фото: pixabay.com

Сегодня СМИ сообщили, что главы Минфинов G7 согласились ввести «потолок цены» на российскую нефть. При введении потолка цен страны G7 планируют разработать механизм смягчения, который бы обеспечил уязвимым странам доступ к российским энергоносителям. Вице-премьер Александр Новак вчера заявил, что в этом случае Россия не будет поставлять нефть странам, которые поддержат эту идею.



Старший преподаватель кафедры экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Борис Пивовар рассказал, что если страны G7 поддержат идею ограничить цены на российское топливо, то в первую очередь пострадают их налогоплательщики, так как цены на нефтепродукты значительно увеличатся.

— Если страны G7 введут потолок цен, то они и те государства, которые поддержат эту идею, совсем перестанут получать нефть из России. Значит, нефтепродукты придется искать у других поставщиков. Просто так это сделать не получится. Скорее всего, такие страны будут получать нефть через продажу из других источников. Возможно, державы G7 будут покупать российское топливо у стран Ближнего Востока и Азии. После ее будут продавать, перегружая себе или меняя документы, — заявил Пивовар.

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Маргарита Головатенко