Гендиректор МАГАТЭ рассчитывает представить доклад по ЗАЭС на следующей неделе

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) ожидают, что смогут представить доклад совету управляющих агентства по Запорожской АЭС в начале следующей недели, обо этом заявил директор Рафаэль Гросси.



— Мы получаем и получали информацию с самого начала, а сейчас пытаемся получить глубокую оценку происходящего. Я ожидаю, что представлю доклад в начале следующей недели, как только к концу этой недели у нас будет полная картина происходящего, — приводит его слова «РИА Новости».

Вчера Гросси заявлял, что намерен сохранить постоянную миссию организации на Запорожской АЭС:

— Разумеется, еще многое предстоит сделать. Моя команда остается. И что более важно — мы устанавливаем здесь постоянное присутствие МАГАТЭ.



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Маргарита Головатенко