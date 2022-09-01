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Глава МАГАТЭ заявил о намерении сохранить постоянную миссию на Запорожской АЭС

22:31, 01.09.2022
Глава МАГАТЭ заявил о намерении сохранить постоянную миссию на Запорожской АЭС
Фото: commons.wikimedia.org

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что намерен сохранить постоянную миссию организации на Запорожской АЭС.

— Разумеется, еще многое предстоит сделать. Моя команда остается. И что более важно — мы устанавливаем здесь постоянное присутствие МАГАТЭ, — приводит ТАСС его слова.

Миссия МАГАТЭ в составе 14 человек, выехавшая в понедельник из Вены, прибыла на Запорожскую АЭС в среду, 31 августа.

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Маргарита Головатенко
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