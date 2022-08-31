Минстрой предложил списывать гражданам долги за ЖКУ при наличии уважительных причин

Минстрой России разработал проект, согласно которому гражданам могут списать долги за жилищно-коммунальные услуги, если для этого имеются уважительные причины, сообщают «Известия».

Предоставить такие льготы и списать задолженность предлагают тем, кто проходит стационарное лечение, столкнулся с невыплатой зарплаты, смертью близких родственников и другие.

Кроме того, министерство предлагает продолжить выплачивать субсидии таким людям (сейчас должников лишают льгот). В ведомстве отметили, что нововведение позволит «повысить адресность предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также более гибко применять меры поддержки в условиях дестабилизации экономики».

Фото: realnoevremya.ru

В начале августа сообщалось, что долги россиян за ЖКУ за год продемонстрировали рост на 7,6% — то есть 56,6 млрд рублей, достигнув 804,5 млрд рублей в первом квартале 2022 года, по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.



Перед ресурсоснабжающими организациями (РСО) долги выросли на 11%, а перед УК — на 3%.

Среди названных причин — кризис: задолженность граждан обусловлена подорожанием стоимости товаров и услуг, а зарплата, как правило, не индексируется, рассказал эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

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Максим Кокунин