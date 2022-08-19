«Газпром» объявил о приостановке транспорта газа по «Северному потоку» на трое суток
Транспорт газа по «Северному потоку» будет приостановлен на трое суток, с 31 августа по 2 сентября, объявил «Газпром».
Единственный рабочий газоперекачивающий агрегат отправной компрессорной станции магистрали «Северный поток» КС «Портовая» Trent 60 остановят в связи с плановым техобслуживанием.
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Маргарита ГоловатенкоОбществоПромышленностьЭнергетика Татарстан
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