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«Газпром» объявил о приостановке транспорта газа по «Северному потоку» на трое суток

19:03, 19.08.2022
«Газпром» объявил о приостановке транспорта газа по «Северному потоку» на трое суток
Фото: angi.ru

Транспорт газа по «Северному потоку» будет приостановлен на трое суток, с 31 августа по 2 сентября, объявил «Газпром».

Единственный рабочий газоперекачивающий агрегат отправной компрессорной станции магистрали «Северный поток» КС «Портовая» Trent 60 остановят в связи с плановым техобслуживанием.

Фото: gazprom.ru

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Маргарита Головатенко
ОбществоПромышленностьЭнергетика Татарстан

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