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В Татарстане завершили капремонт 273 многоквартирных домов

19:16, 02.09.2022
В Татарстане завершили капремонт 273 многоквартирных домов
Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане капитальный ремонт завершили в 273 многоквартирных домах, на стадии завершения сейчас остаются еще 182 дома, сообщил сегодня на совещании в Доме правительства республики министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

К 1 сентября открылись все школы, в которых проводился капремонт: всего 119 школ и школ-интернатов (не считая школы в Мамадышском районе, которую включили в программу дополнительно). Ремонт был завершен в 166 пищеблоках в общеобразовательных учреждениях по республиканской программе.

В работе остаются четыре детских сада из 22. Два из них — в Казани, еще по одному — в Пестречинском и Арском районах. Общее выполнение работ по программе составило 93%.

Фото: Максим Платонов (архив)

20 августа сообщалось, что в Татарстане работы по капремонту полностью завершились в 162 многоквартирных домах.

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Маргарита Головатенко
НедвижимостьЭкономикаОбществоИнфраструктураВласть Татарстан

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