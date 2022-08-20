В Татарстане завершился капремонт 162 многоквартирных домов

В Татарстане в 162 многоквартирных домах работы по капремонту полностью завершились. На заключительной стадии находится капремонт 210 многоквартирных домов. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

По данным фонда жилищно-коммунального хозяйства, сезонные работы выполнили на 84%, строительно-монтажные в целом — на 81%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

К началу учебного года должны быть готовы 167 пищеблоков в общеобразовательных учреждениях. Работы завершились в 79 из них. Выполнение программы достигло 96% от планового объема.



Здания общежитий образовательных учреждений отремонтировали на 81%. В детских садах республики капремонт выполнен на 88%. Из 22 детских садов остаются в работе 14, передает пресс-служба президента РТ.

В начале августа Фролов сообщал, что в Татарстане в этом году ремонтируются 118 школ с привлечением средств республиканского и федерального бюджетов.



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Татьяна Леухина