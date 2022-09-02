В Казани на раритетном экскурсионном трамвае «Тюбетейка» за лето прокатились более 500 человек

В Казани на раритетном экскурсионном трамвае «Тюбетейка» 1986 года выпуска за два месяца лета прокатились более 500 человек, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».



«Тюбетейка» курсирует от железнодорожного вокзала до речного порта и обратно с 17.00 ежедневно. Среди пассажиров были туристы из Москвы, Пензы, Самары, Санкт-Петербурга и других городов.

Трамвай запустили в конце июня этого года, он отличается от остальных необычным дизайном. Экскурсия на нем длится 45 минут, пассажирам рассказывают об истории главных достопримечательностей Казани.

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Маргарита Головатенко