В Казани вводят три новых трамвайных маршрута и восстанавливают один прежний

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Казани вводят три новых трамвайных маршрута и восстанавливают один прежний. Об этом сообщили в Комитете по транспорту города.

На кольцевом трамвайном маршруте №5 и 5а введут дополнительные маршруты. Наиболее загруженный участок — от проспекта Ямашева до проспекта Победы — усилят новым маршрутом №7. По нему будут ходить 25 вагонов с интервалом 6—7 минут. С учетом работы маршрутов №5 и 5а на участке суммарный интервал на маршруте составит 4—5 минут, что на две минуты меньше, чем на сегодняшний день.



От остановки «Ж/д вокзал» до остановки «Ул. Глазунова» будет ходить маршрут №3, четыре вагона. Они дополнительно свяжут центр Казани с промышленной и жилой зонами Приволжского района города. С учетом работы здесь маршрутов №5 и 5а суммарный интервал составит 7—8 минут.

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Дополнительно в столице Татарстана запустят маршрут №2, не действовавший с 2018 года. Он будет ходить по прежней схеме — от ж/д вокзала до речного порта. По маршруту будут ходить две единицы подвижного состава с 20-минутным интервалом. Также на маршруте №2 начнет курсировать раритетный экскурсионный вагон «Тюбетейка» 1986 года выпуска.

Маршрут №4 от остановки «Ул. Халитова» до остановки «9-й микрорайон» и маршрут №6 «Караваево» — «Ул. Халитова» останутся без изменений.

Также в Казани со 2 июля введут новый тариф «Трамвай 60 минут», по которому с транспортной картой пассажир сможет сделать неограниченное количество бесплатных пересадок с трамвая на трамвай любого маршрута в течение часа в попутном направлении. В этом случае фиксированная плата составит 31 рубль.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко