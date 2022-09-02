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В воздухе Казани зафиксировали повышенную концентрацию формальдегида

23:34, 02.09.2022
В воздухе Казани зафиксировали повышенную концентрацию формальдегида
Фото: realnoevremya.ru

В Казани вновь выявили превышение предельно допустимой концентрации формальдегида. Результаты мониторинга предоставил Гидрометцентр Татарстана.

Повышенный уровень формальдегида выявил пункт наблюдения за состоянием атмосферного воздуха №4, который находится на ул. Болотникова. Показатель достиг 0,085 мг/кубометр при предельно допустимой концентрации в 0,05 мг/кубометр.

Данные мониторинга опубликованы за период наблюдения с 13 часов 1 сентября по 7 часов 2 сентября.

В столице Татарстана установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них находятся в непосредственной близости от крупных автодорожных магистралей города. Подробности — в расследовании «Реального времени».

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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