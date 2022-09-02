Кабмин Татарстана утвердил норматив стоимости услуг вытрезвителей

Власти Татарстана утвердили норматив стоимости услуги по организации и осуществлению мероприятий по оказанию помощи гражданам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.



На ближайшие 3 года установлены следующие нормативы стоимости содержания в вытрезвителях:

На 2023 год — 825,37 рубля за койко-день;

На 2024 год — 826,19 рубля за койко-день;

На 2025 год — 828,88 рубля за койко-день.

Кроме того, документом утверждено количество коек в вытрезвителях на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Наибольшее количество предусмотрено в Казани (40) и Набережных Челнах (20). В Азнакаевском, Альметьевском, Бугульминском, Елабужском, Заинском, Зеленодольском, Лениногорском, Нижнекамском и Чистопольском районах предусмотрено по 10 коек.

Фото: Максим Платонов

Напомним, согласно постановлению прошлого года, стоимость оказания услуг была следующей:

на 2022 год — 617,85 рубля за койко-день;

на 2023 год — 619,38 рубля за койко-день;

на 2024 год — 620,96 рубля за койко-день.

Также летом 2022 года в России утвердили правила доставки нетрезвых граждан в вытрезвители. Забирать будут из общественных мест (с улиц, площадей, стадионов, вокзалов, ж/д станций, из поездов, аэропортов, морских и речных портов и т.д.) «утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке».



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Максим Кокунин