МВД утвердило правила доставки в вытрезвители

В России утвердили правила доставки нетрезвых граждан в вытрезвители. Соответствующий приказ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Забирать в вытрезвители будут из общественных мест (с улиц, площадей, стадионов, вокзалов, ж/д станций, из поездов, аэропортов, морских и речных портов и т.д.) «утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке».

В спецучреждения будут доставлять тех, кто находится дома, будучи пьяным. Но в том случае, если они могут причинить «вред жизни и здоровью граждан, нанести ущерб имуществу», а также по письменному заявлению находящихся там граждан.

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При необходимости полицейские должны будут оказать пьяным первую помощь и вызвать скорую. Об этом им нужно будет доложить в дежурную часть, а также обеспечить сохранность имущества граждан. Также полицейские обязаны составить акт с информацией о пьяном: с данными сотрудника, местом доставки гражданина и его ФИО. Документ предусматривает меры безопасности для сотрудников полиции: доставлять захмелевших граждан в спецучреждения полицейские должны будут как минимум вдвоем, досмотрев их на наличие оружия. При эвакуации полицейские также должны будут обеспечивать безопасность медиков в соответствии с законом «О полиции».

Напомним, Государственная дума 22 декабря приняла в третьем чтении закон о воссоздании в России системы вытрезвителей. 29 декабря его подписал президент РФ Владимир Путин.

