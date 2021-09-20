Кабмин Татарстана утвердил норматив стоимости услуг вытрезвителей

Кабмин Татарстана утвердил норматив стоимости оказания услуги по организации и осуществлению мероприятий по оказанию помощи гражданам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации РТ.

На ближайшие 3 года установлены следующие нормативы стоимости содержания в вытрезвителях:

на 2022 год — 617,85 рубля за койко-день;

на 2023 год — 619,38 рубля за койко-день;

на 2024 год — 620,96 рубля за койко-день.

Кроме того, документом утверждено количество коек в вытрезвителях на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Наибольшее количество предусмотрено в Казани — 40. В Набережных Челнах количество коек в вытрезвителях в два раза меньше — 20.

В Азнакаевском, Альметьевском, Бугульминском, Елабужском, Заинском, Зеленодольском, Лениногорском, Нижнекамском и Чистопольском районах РТ для лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, предусмотрели по 10 коек.

Скриншот/постановление Кабмина РТ №882

Летом в России утвердили правила доставки нетрезвых граждан в вытрезвители. Забирать будут из общественных мест (с улиц, площадей, стадионов, вокзалов, ж/д станций, из поездов, аэропортов, морских и речных портов и т. д.) «утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке».



Татьяна Демина