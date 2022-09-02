В Татарстане реализованы все решения наблюдательного совета Фонда развития территорий

Фото: Фонд поддержки дольщиков Татарстана

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин заявил, что в Татарстане исполнили все решения наблюдательного совета Фонда развития территорий. Об этом сообщается на сайте правительства.

— В 2019—2021 годах мы приняли решение о завершении строительства 10 проблемных домов республики. Работы выполнял регфонд Татарстана. Благодаря слаженной работе всех структур — и федеральных, и региональных — эта работа успешно окончена. Ранее в девяти комплексах получили свои квартиры 1689 дольщиков. Ключи ждут еще 175 граждан, вложивших свои средства в дом на ул. Комиссара Габишева. Я хочу поблагодарить строителей за отличную работу и поздравить всех дольщиков с грядущим новосельем, — говорится в сообщении.

Проблемный дом в Казани по улице Комиссара Габишева, д. 18а сдан в эксплуатацию. Разрешение на ввод выдано 1 сентября этого года. Таким образом, в регионе введены все дома, по которым Набсовет принимал решение о завершении строительства.

Общая площадь 19-этажного здания составляет 7,4 тысячи кв. м. В нем расположены 170 квартир. Объект возводил застройщик ООО «ПИК+». В апреле 2021 года компания была признана банкротом, свои обязательства перед дольщиками она не выполнила. Решение о завершении строительства указанного проблемного объекта наблюдательный совет фонда принял осенью 2021 года.

Фото: ФПД Татарстана

В Едином реестре проблемных объектов (ЕРПО) остаются шесть домов Татарстана. Два из них в скором времени исключат: это дом на ул. Комиссара Габишева и объект в Советском районе на ул. Аделя Кутуя, д. 83а. По второму объекту компенсации получили 86 дольщиков. Оставшиеся четыре объекта включены в «дорожные карты» Татарстана. Срок восстановления прав 186 дольщиков — декабрь 2022 года.

Напомним, в августе проблемному дому ЖК «Мелодия» присвоили адрес.



— ЖК «Мелодия» присвоен адрес: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Комиссара Габишева, д. 18а, — указали в сообщении Фонда поддержки дольщиков Татарстана.



Кроме того, в июле сообщалось, что сдача долгостроя ЖК «Мелодия» планируется в текущем квартале. Строительные работы в долгострое на улице Габишева ФПД Татарстана начал в феврале 2022 года.



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Максим Кокунин