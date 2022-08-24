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Проблемному ЖК «Мелодия» в Казани присвоили адрес

19:22, 24.08.2022
Проблемному ЖК «Мелодия» в Казани присвоили адрес
Фото: Фонд поддержки дольщиков Татарстана

В Казани проблемному 18-этажному дому на 170 квартир ЖК «Мелодия» присвоили адрес, сообщили в Фонде поддержки дольщиков Татарстана.

— ЖК «Мелодия» присвоен адрес: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Комиссара Габишева д. 18а, — указали в сообщении.

В доме завершили итоговую проверку Госстройнадзора Татарстана, сейчас ожидают заключения о соответствии объекта требованиям технических регламентов и проектной документации.

Фото: Фонд поддержки дольщиков Татарстана

Сдача долгостроя ЖК «Мелодия» планируется в текущем квартале. Строительные работы в долгострое на улице Габишева ФПД Татарстана начал в феврале 2022 года.

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Маргарита Головатенко
НедвижимостьОбщество Татарстан

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