Проблемному ЖК «Мелодия» в Казани присвоили адрес
В Казани проблемному 18-этажному дому на 170 квартир ЖК «Мелодия» присвоили адрес, сообщили в Фонде поддержки дольщиков Татарстана.
— ЖК «Мелодия» присвоен адрес: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Комиссара Габишева д. 18а, — указали в сообщении.
В доме завершили итоговую проверку Госстройнадзора Татарстана, сейчас ожидают заключения о соответствии объекта требованиям технических регламентов и проектной документации.
Сдача долгостроя ЖК «Мелодия» планируется в текущем квартале. Строительные работы в долгострое на улице Габишева ФПД Татарстана начал в феврале 2022 года.
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