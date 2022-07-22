Проблемный ЖК «Мелодия» в Казани планируют сдать в текущем квартале
В Казани завершается строительство долгостроя ЖК «Мелодия» на улице Габишева, его сдача планируется в текущем квартале — ранее запланированного срока, сообщает Фонд Татарстана по защите прав дольщиков.
Предыдущий застройщик ООО «ПИК+», сейчас признанный банкротом, не достроил дом, а еще не построил подземный паркинг.
Сейчас паркинг почти готов — выполняются армирование промышленных полов, устройство стяжки и утепления пола, монтаж систем вентиляции и пожаротушения. В доме выполняют фасадные, отделочные, электромонтажные, сантехнические работы, устройство наружных сетей и др.
На строительной площадке задействовали более 90 человек и шесть единиц техники.
Строительные работы в долгострое на улице Габишева ФПД Татарстана начал в феврале 2022 года.
Застройщика ЖК «Мелодия» ООО «ПИК+» признали банкротом 8 апреля 2021-го. Сдача дома должна была состояться в четвертом квартале 2017 года. В дальнейшем сроки сдачи неоднократно переносились. Ключи от квартир должны получить 182 обманутых дольщика.
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