Проблемный ЖК «Мелодия» в Казани планируют сдать в текущем квартале

Фото: ФПД Татарстана

В Казани завершается строительство долгостроя ЖК «Мелодия» на улице Габишева, его сдача планируется в текущем квартале — ранее запланированного срока, сообщает Фонд Татарстана по защите прав дольщиков.



Предыдущий застройщик ООО «ПИК+», сейчас признанный банкротом, не достроил дом, а еще не построил подземный паркинг.

Сейчас паркинг почти готов — выполняются армирование промышленных полов, устройство стяжки и утепления пола, монтаж систем вентиляции и пожаротушения. В доме выполняют фасадные, отделочные, электромонтажные, сантехнические работы, устройство наружных сетей и др.

На строительной площадке задействовали более 90 человек и шесть единиц техники.

Фото: ФПД Татарстана

Строительные работы в долгострое на улице Габишева ФПД Татарстана начал в феврале 2022 года.



Застройщика ЖК «Мелодия» ООО «ПИК+» признали банкротом 8 апреля 2021-го. Сдача дома должна была состояться в четвертом квартале 2017 года. В дальнейшем сроки сдачи неоднократно переносились. Ключи от квартир должны получить 182 обманутых дольщика.



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Маргарита Головатенко