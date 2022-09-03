В двух районах Казани благоустроят территории прудов и озер

Фото: Максим Платонов (архив)

В Кировском и Ново-Савиновском районах Казани планируют благоустроить муниципальные водные объекты и территории, прилегающие к ним, выяснило «Реальное время». В списке, в частности, озеро Малое Лебяжье и обводненный карьер «Изумрудное».

Также в списке озеро Харовое на пересечении улиц М.Вахитова и Яруллина, пруд Адмиралтейский по ул. Речной, пруд озер Светлое и Большое Лебяжье, а также водоемы по ул. маршала Чуйкова, Хусаина Ямашева, 44в и 44б. На благоустройство всех восьми объектов направят 1,7 миллиона рублей.

Фото: Максим Платонов (архив)

Работы включают в себя очистку поверхностных водных объектов, в том числе уборку водных акваторий от наплавных загрязнений, тины и случайного мусора, сухих ветвей, опавших листьев с последующим вывозом на полигон ТБО и обрезку стеблей многолетних растений, растущих в водоемах. По окончанию необходимо сделать фотоотчет по очистке поверхностных прудов и озер.

Средства на работы выделят из бюджета Казани. Их будут выполнять с 30 сентября по 30 декабря 2022 года.

В Ново-Савиновском районе Казани тем временем продолжается благоустройство первой очереди Чайковых озер. Завершить работы планируют в этом году.



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Татьяна Демина