Сегодня в Татарстане ожидаются гроза и сильный ветер

Фото: Максим Платонов

В пятницу, 2 сентября, в Татарстане местами ожидаются грозы, локальный сильный дождь. Об этом сообщают в Гидрометцентре республики.

Днем на территории региона, в том числе и в Казани, возможен сильный ветер порывами от 15 до 18 м/с.

Сегодня в республике ожидается облачная погода с прояснениями. Прогнозируется от +17 до +22 градусов. В Казани воздух прогреется до +18—20°С. В Набережных Челнах ожидается от +19 до +21°.

Фото: realnoevremya.ru

Как сообщили в Гидрометцентре Татарстана, через регион пройдет атмосферный фронт глубокого и активного северо-западного циклона. За ним на территорию республики распространится холодный воздух северных широт. В начале следующей недели в Татарстане ожидается холодная погода со среднесуточными температурами на 3—4 градуса ниже нормы.



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Максим Кокунин