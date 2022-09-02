Сегодня в Татарстане ожидается дождь, гроза и до +22 градусов

В пятницу, 2 сентября, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода. Утром местами преимущественно в центральных и восточных районах возможны гроза и дожди, локально сильные, предупреждают в Гидрометцентре республики.

По прогнозу синоптиков, небольшой дождь пройдет днем на востоке Татарстана. Ожидается умеренный юго-западный с переходом на северо-западный ветер. Местами его порывы могут усиливаться до 15-18 м/с.

Днем прогнозируется от +17 до +22 градусов. В Казани воздух прогреется до +18..+20°С. В Набережных Челнах ожидается от +19 до +21°С.



Фото: Максим Платонов

Как сообщили в Гидрометцентре Татарстана, через регион пройдет атмосферный фронт глубокого и активного северо-западного циклона. За ним на территорию республики распространится холодный воздух северных широт. В начале следующей недели в Татарстане ожидается холодная погода со среднесуточными температурами на 3—4 градуса ниже нормы.



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Татьяна Демина