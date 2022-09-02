В Татарстане на участке трассы М-7 растянулась четырехкилометровая пробка

Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

В Верхнеуслонском районе Татарстана на участке трассы М-7 возле деревни Гаврилково растянулась пробка длиной в 4 километра. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Затруднение движения отмечается на дороге в сторону Казани. Оно начинается от 757 километра и заканчивается на 761 километре трассы М-7 «Волга».

Напомним, затор на данном участке трассы наблюдается регулярно. Затруднение движения связано с дорожными работами, и временами пробка может достигать длины в 10 километров, как это было в начале августа.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане до 20 сентября закрыли для транспорта участок с 0,05 по 6,79 км по дороге Казань — Ульяновск — Татарское Бурнашево. Здесь для объезда предложены федеральные дороги М-7 «Волга» и Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск.



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Максим Кокунин