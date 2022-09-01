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Начальник полиции Сарманово задержан по подозрению во взятке

20:49, 01.09.2022
Начальник полиции Сарманово задержан по подозрению во взятке
Фото: Максим Платонов

Подозреваемым по делу о взятке и превышении должностных полномочий стал начальник полиции — замначальника ОВД по Сармановскому району. По данным источников «Реального времени», материал для возбуждения дела против майора Рамиля Халикова собрали сотрудники службы собственной безопасности МВД Татарстана.

Фабула дела пока не разглашается. Один из источников «Реального времени» в силовых кругах сообщает — якобы офицеру инкриминируют «крышевание» социальных мошенников. Другой отмечает — в постановлении о возбуждении дела пока фигурирует сумма в 25 тысяч рублей.

Ходатайство об аресте Халикова уже поступило в Советский райсуд Казани.

В Следкоме по РТ и МВД республики данное дело пока не комментируют.

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