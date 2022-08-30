Полузащитник «Нефтехимика» Руслан Безруков перешел в «Рубин»

20-летний полузащитник Руслан Безруков перешел в «Рубин» из «Нефтехимика». Контракт рассчитан на 4 года, сообщает пресс-служба команды.

Уточняется, что Безруков родился 21 марта 2002 года в Ростове-на-Дону. Ранее он выступал за молодежную команду «Ростова», СКА (Ростов-на-Дону) и нижнекамский «Нефтехимик».

Фото: flickr.com

На прошлой неделе казанский футбольный клуб «Рубин» арендовал до конца сезона 2022/23 нападающего Кирилла Моисеева. Права на 18-летнего игрока принадлежат «Ростову».

Стоит отметить, что Моисеев родился 28 мая 2004 года в поселке Октябрьском во Владимирской области и выступал за «Торпедо» (Владимир) и молодежку «Ростова».

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Максим Кокунин