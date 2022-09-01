Первая благоустроенная часть «Сада рыбака» в Казани откроется 3 сентября

Первая благоустроенная часть «Сада рыбака» в Адмиралтейской слободе в Казани откроется для посетителей 3 сентября — в этот день для горожан организуют развлекательную программу, сообщили в Дирекции парков и скверов исполкома города.



Будут организованы мастер-класс по танцам и концерт. Танцплощадка в парке начнет работу в 17.00. Жители Казани смогут разучить движения ретротанцев. После мастер-класса с концертом выступит солистка кавер-группы «Кудри».

Реконструкция общественного пространства началась в этом году. Во время первой очереди благоустроили часть парка со стороны улице Кызыл Армейской. Ко второй очереди планируют приступить в следующем году. В саду планируют установить оригинальное световое оформление — фонари и гирлянды в ретростиле. После ремонта главный акцент сделают на центральный объект — восстановленный фонтан-скульптуру рыбака.

Фото: kzn.ru

На прошлой неделе «Реальное время» сообщало, что проект прошел государственную историко-культурную экспертизу и получил положительное заключение экспертов.

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Маргарита Головатенко