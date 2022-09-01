Минпромторг в 2022 году закупит для Татарстана 16 автомобилей скорой помощи и 56 школьных автобусов

Минпромторг России закупит в 2022 году для Татарстана 16 автомобилей скорой помощи и 56 школьных автобусов, согласно распоряжению правительства России, подписанному председателем кабмина Михаилом Мишустиным.



Кабмин утвердил перечень исполнителей закупок автомобилей скорой помощи российского производства для использования в сельских поселениях, в том числе в поселках городского типа и малых городах, а еще услуг по их доставке до конечных потребителей в субъектах РФ.

Распоряжение утверждает перечень исполнителей закупок школьных автобусов российского производства, а также услуг по их доставке до конечных потребителей в российских субъектах.

Фото: realnoevremya.ru

Минпромторгу поручено заключить государственные контракты на поставку транспорта.

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Маргарита Головатенко