УФАС по Татарстану привлекла к ответственности юристов, обещавших призывникам избежать службы

В Татарстанском УФАС России дали оценку действиям ООО «Медицинско-правовая компания» — на их сайте с доменным именем «ПризываНет» призывникам обещали освободить их от воинской обязанности.



В контекстной рекламе в поисковике отсутствовали данные о том, каким образом будут оказаны услуги, таким образом смысл рекламного сообщения искажался и вводил в заблуждение потребителей размещаемой рекламы.

В качестве услуг юристы анализировали личное дело призывника, доступ к которому строго ограничен в соответствии с приказом Минобороны России. На сайте обещали клиентам определить план действий для выявления непризывных болезней и наработку истории болезни.

— Своей задачей компания обозначила защиту своих клиентов не от армии, а «от недобросовестных и равнодушных людей во врачебных и призывных комиссиях», ставя под сомнение профессионализм медицинских работников и призывной комиссии, нанося вред их репутации, — сообщили в УФАС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В ведомстве сделали вывод, что реклама может создать у лиц, подлежащих призыву, недостоверное впечатление, что призыва можно избежать, воспользовавшись их услугами:

— Реклама медицинско-правовой компании признана противоречащей общественным интересам, принципам морали, подрывающей усилия, направленные на патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, поскольку означает, что при обращении к рекламодателю за услугой гражданин может избежать призыва на военную службу, т.е. уклониться от предусмотренной статьей 59 Конституции Российской Федерации воинской обязанности.

Комиссия Татарстанского УФАС России квалифицировала действия юридической фирмы как нарушающие принципы достоверности и добросовестности размещаемой рекламы, порочащие честь, достоинство и репутацию лиц, которые принимают участие в призывной кампании. Кроме того, реклама компании призывала к совершению противоправных действий и не содержала всей информации об оказываемых услугах. Компания должна будет выплатить штраф и прекратить распространение рекламы, подрывающей доверие к несению воинской службы.

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Маргарита Головатенко