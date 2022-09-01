В Казани вновь выявили повышенную концентрацию формальдегида в воздухе

В Казани в очередной раз зарегистрировали превышение предельно допустимой концентрации формальдегида. Результаты мониторинга предоставил Гидрометцентр Татарстана.



Повышенный уровень формальдегида в Казани выявил пункт наблюдения за состоянием атмосферного воздуха №4 на ул. Болотникова. Он составил 0,081 мг/кубометр при ПДК в 0,05 мг/кубметр.

Фото: tatarmeteo.ru

Превышение предельно допустимой концентрации формальдегида зафиксировал также ПНЗ №6, который находится на ул. Степана Халтурина, 10. Она достигла 0,057 мг/кубометр.

Фото: tatarmeteo.ru

Данные мониторинга опубликованы за период наблюдения с 13 часов 31 августа по 7 часов 1 сентября.

В столице Татарстана установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них находятся в непосредственной близости от крупных автодорожных магистралей города. Подробности — в расследовании «Реального времени».



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Татьяна Демина