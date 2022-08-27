Здание театра «Мастеровые» в Набережных Челнах готово на 98%

Здание драмтеатра «Мастеровые» в Набережных Челнах, входящее в госпрограмму «Развитие культуры», готово на 98%. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин.

По его словам, в отрасли культуры все восемь объектов этого года входят в федеральные программы. На семи объектах, включенных в Национальный проект «Культура», работы выполнены на 41%.

Кроме того, на этой неделе был сдан объект в Дрожжановском районе республике, добавил министр.

Фото: nabchelny.ru

Напомним, 31 июля Айзатуллин заявил, что готовность театра «Мастеровые» составляет 90%. До этого, в конце июня, заместитель руководителя исполкома Челнов в части строительства, архитектуры и землепользования Айрат Ганиев сообщал о степени готовности объекта в 80%. Тогда утверждалось, что планируемая дата завершения с открытием объекта — 20 августа.

В марте сообщалось, что театр «Мастеровые» столкнулся с трудностями на фоне санкций. Бюджет объекта вырос, как и цены на стройматериалы, также возникли сложности с поставкой импортного театрального оборудования.

Строительство театра «Мастеровые» стартовало осенью 2020 года. Общая площадь четырехэтажного здания будет составлять 25 тыс. кв. м. В нем расположатся фотомастерская, звукозаписывающая студия, видеотека, архив, выставочный зал, малый и большой репетиционные залы.

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Максим Кокунин