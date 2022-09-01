Рустам Минниханов выразил соболезнования главе «Татнефти» в связи с гибелью брата

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования главе «Татнефти» Наилю Маганову в связи с гибелью брата — председателя совета директоров «Лукойла» Равиля Маганова. Правительственная телеграмма направлена в Альметьевск.



— Потрясен известием о внезапной гибели Вашего брата Равиля Ульфатовича Маганова. Его уход — огромная невосполнимая утрата для Вас, для всей Вашей семьи, тяжелая потеря для Республики Татарстан, для всей страны, — говорится в тексте сообщения.

Фото: tatarstan.ru (архив)

В телеграмме отмечается, что Равиль Ульфатович был признанным профессионалом отечественной нефтяной отрасли, активно трудился во имя ее развития, многие годы работал в топ-менеджменте одной из крупнейших нефтяных компаний мирового уровня ПАО «Лукойл». Маганов был авторитетным руководителем, энергичным и целеустремленным человеком, всегда оставался верным родной республике, был ярким примером безупречной компетентности и работоспособности, безусловно позитивного, созидательного отношения к жизни.

— Глубоко скорблю вместе с Вами, разделяю боль потери родного человека, старшего брата, который был для Вас самым близким другом и добрым советчиком, образцом и в работе, и в жизни. Пусть светлая память о брате, поддержка родных и близких поможет Вам принять и пережить это невыносимое горе. Крепитесь, сил и стойкости Вам, — приводит пресс-служба президента Татарстана текст телеграммы.

О гибели Равиля Маганова стало известно сегодня утром. Его тело обнаружили возле ЦКБ на улице Маршала Тимошенко, где, по некоторым данным, он проходил лечение. В пресс-службе «Лукойла» заявили, что Равиль Маганов ушел из жизни «после продолжительной болезни».



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Татьяна Леухина