Сегодня в Татарстане дождь, гроза и до +30 градусов

В четверг, 1 сентября, в Татарстане ожидается переменная облачность. По прогнозу Гидрометцентра республики, местами возможны кратковременный дождь и гроза.

Днем воздух в Татарстане прогреется до +22—27 градусов, в восточных районах — до +30. В Казани ожидается от +22 до +25°С, в Набережных Челнах — от +25 до +30°С.



Синоптики прогнозируют умеренный юго-западный ветер. При грозе его порывы могут усиливаться до 15—20 м/с.

Фото: Максим Платонов

По данным Гидрометцентра Татарстана, в республике в сентябре 2022 года среднемесячная температура воздуха ожидается выше нормы. Многолетняя норма среднемесячной температуры составляет +11 градусов.



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Татьяна Демина