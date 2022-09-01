В Нижнекамске презентовали центр здоровья и отдыха «Термы»

Фото: пресс-служба президента Татарстана

В Нижнекамске президенту Татарстана Рустаму Минниханову показали центр здоровья и отдыха «Термы». Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Инвесторы провели реконструкцию одного из долгостроев города. Проект рассчитан на ежедневное посещение более 1,5 тыс. человек.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

В комплексе пять открытых бассейнов с температурой воды +36°С, термальный бассейн с фонтаном, гидромассажем и рекой, детский бассейн, купель под открытым небом с температурой воды до 15 градусов, надувной аквапарк под открытым небом, 14 видов саун и бань.



Фото: пресс-служба президента Татарстана

В декабре прошлого года руководитель исполнительного комитета Нижнекамского района Рамиль Муллин сообщал, что объем инвестиций в проект увеличился примерно на 70% от первоначально запланированного. Он оценивался в 700 млн рублей.



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Татьяна Леухина