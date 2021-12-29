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Строительство «Нижнекамских терм» планируется завершить летом 2022 года

16:19, 29.12.2021
Строительство «Нижнекамских терм» планируется завершить летом 2022 года
Фото: pixabay.com

Строительство оздоровительного комплекса «Нижнекамские термы» завершат летом 2022 года. Об этом рассказал руководитель Исполнительного комитета Нижнекамского района Рамиль Муллин.

Комплекс смогут посещать около 4 тысяч человек ежедневно. В оздоровительном комплексе будет порядка 30 бань, термальный бассейн, сауны. Строительство затормозило удорожание проекта.

Фото: pixabay.com

— Объем инвестиций увеличился примерно на 70% от первоначально запланированных. Сейчас он оценивается в 700 млн рублей, — приводит ТАСС слова Муллина.

Сейчас работы в комплексе завершены на 90%. По оценке инвесторов, срок окупаемости составит 3,5 года.

В прошлом году глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев оценил проект комплекса «Зеленодольские термы». Его предложили разместить в поселке Васильево, где уже есть санаторий и близко расположена Волга.

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