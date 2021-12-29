Строительство «Нижнекамских терм» планируется завершить летом 2022 года
Строительство оздоровительного комплекса «Нижнекамские термы» завершат летом 2022 года. Об этом рассказал руководитель Исполнительного комитета Нижнекамского района Рамиль Муллин.
Комплекс смогут посещать около 4 тысяч человек ежедневно. В оздоровительном комплексе будет порядка 30 бань, термальный бассейн, сауны. Строительство затормозило удорожание проекта.
— Объем инвестиций увеличился примерно на 70% от первоначально запланированных. Сейчас он оценивается в 700 млн рублей, — приводит ТАСС слова Муллина.
Сейчас работы в комплексе завершены на 90%. По оценке инвесторов, срок окупаемости составит 3,5 года.
В прошлом году глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев оценил проект комплекса «Зеленодольские термы». Его предложили разместить в поселке Васильево, где уже есть санаторий и близко расположена Волга.
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