Казанский бар «Вышка» с розовым вертолетом на крыше сменил хозяев

Фото: соцсети

«У нас с вами осталось всего 2-3 недели, чтобы покайфовать как в старые-добрые»

Как выяснило «Реальное время», бар «Вышка», находящийся в центре Казани, продан. Об этом заявил уже бывший владелец заведения Владислав Липин.

Ближайшее время бар будет работать в обычном режиме. «У нас с вами осталось всего 2-3 недели, чтобы покайфовать как в старые-добрые», — пишет Липин.

Фото: соцсети

Кто станет новым хозяином и как измениться концепция заведения — пока не ясно. От других комментариев Липин отказался, пообещав рассказать подробности через две-три недели.

Молодежь привлекал розовый вертолет на крыше

Бар на улице Братьев Петряевых открылся летом 2020 года, однако пандемия отрицательно сказалась на его посещаемости. Популярность он начал набирать уже после снятия ограничений.

Изюминкой, которая привлекла молодежь, стал розовый вертолет на открытой крыше здания. Отсюда и название — «Вышка». Кроме того, вход в заведение совсем не примечателен: вывески и указателей нет. Если не знать о его местоположении, центр ночной жизни можно перепутать со складами.

Фото: соцсети

В этом году свои заведения уже продали несколько бизнесменов. Так, например, Александр Орлов продал российскую часть холдинга Bulldozer Group.

В начале января на улице Баумана закрылся ресторан напротив Trinity — заведение американской кухни Twin Peaks на улице Баумана. На его месте открылся гастропаб For People.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева