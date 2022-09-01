Власти Казани предписали снести ряд самовольно установленных и незаконно размещенных объектов — список
Власти Казани постановили снести еще 31 самовольно установленный и незаконно размещенный объект. В списке торговые павильоны и киоски, а также автофургоны.
В добровольном порядке до 5 сентября собственники должны снести следующие объекты:
- торговый объект по ул. Белинского, вблизи дома №7;
- торговый павильон по ул. Академика Сахарова, вблизи дома №10;
- автофургон по ул. Хусаина Мавлютова, вблизи дома №17;
- автофургон по ул. Юлиуса Фучика, вблизи дома №4;
- 6 торговых павильона по Мамадышскому тракту, вблизи дома №44в;
- торговый павильон по ул. Гагарина, вблизи дома №28в;
- 2 автофургона по ул. Адоратского, вблизи дома №12;
- торговый объект по ул. Меридианной, вблизи дома №11б;
- торговый киоск по ул. Пионерской, вблизи дома №8;
- 2 торговых киоска по ул. Дорожной, кад.№16:50:250542:32;
- торговый объект по ул. Декабристов, кад.№16:50:100419:59;
- торговый объект по ул. Декабристов, кад.№16:50:100419:4;
- торговый объект по ул. Татарстан, вблизи дома №52;
- автофургон по ул. Чехова, вблизи дома №2;
- торговый объект по ул. Пионерской, вблизи дома №10;
- автофургон по ул. Рихарда Зорге, вблизи дома №88;
- торговый объект по ул. Рихарда Зорге, вблизи дома №75;
- автофургон по ул. Халезова, вблизи дома №8;
- торговый объект по ул. Халезова, вблизи дома №2/19;
- торговый объект по ул. Мира, вблизи дома №45;
- торговый киоск по ул. Николая Ершова, вблизи дома №78;
- торговый объект по ул. Рихарда Зорге, вблизи дома №50б;
- торговый объект ул. Юлиуса Фучика, вблизи дома №105б;
- автофургон по ул. П. Аввакум.
Если собственники не демонтируют указанные объекты, это сделают в принудительном порядке с 6 сентября по 4 декабря.
Постановления снести ряд самовольно установленных и незаконно размещенных торговых объектов, киосков по продаже воды, гаражей исполком Казани издает на еженедельной основе. Неделю назад они власти предписали снести металлические столбики, цепи, барьеры парковок вблизи домов №3, 5 по ул. Восстания.
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