Власти Казани предписали снести ряд самовольно установленных и незаконно размещенных объектов — список

Власти Казани постановили снести еще 31 самовольно установленный и незаконно размещенный объект. В списке торговые павильоны и киоски, а также автофургоны.

В добровольном порядке до 5 сентября собственники должны снести следующие объекты:

торговый объект по ул. Белинского, вблизи дома №7;

торговый павильон по ул. Академика Сахарова, вблизи дома №10;

автофургон по ул. Хусаина Мавлютова, вблизи дома №17;

автофургон по ул. Юлиуса Фучика, вблизи дома №4;

6 торговых павильона по Мамадышскому тракту, вблизи дома №44в;

торговый павильон по ул. Гагарина, вблизи дома №28в;

2 автофургона по ул. Адоратского, вблизи дома №12;

торговый объект по ул. Меридианной, вблизи дома №11б;

торговый киоск по ул. Пионерской, вблизи дома №8;

2 торговых киоска по ул. Дорожной, кад.№16:50:250542:32;

торговый объект по ул. Декабристов, кад.№16:50:100419:59;

торговый объект по ул. Декабристов, кад.№16:50:100419:4;



торговый объект по ул. Татарстан, вблизи дома №52;

автофургон по ул. Чехова, вблизи дома №2;

торговый объект по ул. Пионерской, вблизи дома №10;

автофургон по ул. Рихарда Зорге, вблизи дома №88;

торговый объект по ул. Рихарда Зорге, вблизи дома №75;

автофургон по ул. Халезова, вблизи дома №8;

торговый объект по ул. Халезова, вблизи дома №2/19;

торговый объект по ул. Мира, вблизи дома №45;

торговый киоск по ул. Николая Ершова, вблизи дома №78;

торговый объект по ул. Рихарда Зорге, вблизи дома №50б;

торговый объект ул. Юлиуса Фучика, вблизи дома №105б;

автофургон по ул. П. Аввакум.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Если собственники не демонтируют указанные объекты, это сделают в принудительном порядке с 6 сентября по 4 декабря.

Постановления снести ряд самовольно установленных и незаконно размещенных торговых объектов, киосков по продаже воды, гаражей исполком Казани издает на еженедельной основе. Неделю назад они власти предписали снести металлические столбики, цепи, барьеры парковок вблизи домов №3, 5 по ул. Восстания.

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Татьяна Демина