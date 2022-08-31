Эстония намерена запретить большинству россиян въезд в страну в ближайшее время

Эстония планирует запретить въезд большинству россиян в ближайшие несколько дней или недель, заявил министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу.



— Я очень буду приветствовать... решения в ближайшие дни, будущие недели, в которых мы, в полном соответствии с правилами шенгенских виз, запретим въезд на территории наших стран для этих людей из Российской Федерации, — сказал он.

Рейнсалу подчеркнул, что не будет иметь значения, выданы визы в Эстонии или другой стране шенгенской зоны, сообщает «РИА Новости»

Фото: realnoevremya.ru

Рейнсалу в начале августа предложил включить в следующий пакет санкций против России запрет на выдачу ее гражданам шенгенских виз. 17 августа в Эстонии планировали подготовить возможные предложения по вопросу о закрытии границы страны для граждан России.

В Евросоюзе приняли политическое решение о полной заморозке соглашения об упрощении визового режима с Россией — предполагается, что это уменьшит число выданных виз и усложнит этот процесс. Возможность для их получения сохраняется, но уже в гораздо меньших объемах.



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Маргарита Головатенко