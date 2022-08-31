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«Северный поток» работает на 20% мощности из-за санкций

22:18, 31.08.2022
«Северный поток» работает на 20% мощности из-за санкций
Фото: angi.ru

«Северный поток» работает на 20% проектной мощности из-за антироссийских санкций, сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

По его словам, на западе выпустили большое количество санкционных документов, из-за чего создали запутанность и попали в санкционную ловушку.

— Наши оппоненты <…> создали ситуацию, которую можно назвать как санкционная запутанность. Они уже сами запутались в этих документах, сами запутались в этих санкциях и сами попали в свою же собственную санкционную ловушку, сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Фото: realnoevremya.ru

С 27 июля «Газпром» сократил транзит газа в Европу по трубопроводу «Северный поток» до 20% от номинальной мощности (33 млн куб. м в сутки).

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Маргарита Головатенко
ПромышленностьЭнергетикаОбщество Татарстан

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