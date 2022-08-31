В Тукаевском районе Татарстана семья собирает средства, чтобы восстановиться после пожара — видео

Фото: кадр видео / ТНВ

Семья Халиулиных из Тукаевского района Татарстана попала в трудную ситуацию — в котельной их дома вспыхнул пожар, в котором сгорело все, что было нажито за 13 лет совместной жизни, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Халиулины возводили дом в течение шести лет, в строительство вкладывались все сбережения. В момент возгорания никого не было дома. Рассчитывать семье с двумя детьми сейчас не на что — застраховать недостроенное жилье они не успели.

Пока семье помогают соседи и неравнодушные жители Тукаевского района. Они приносят вещи, одежду и игрушки. Временное жилье им предоставили знакомые. Помочь семье можно, связавшись с ними по телефону, указанному в видео.

В начале августа в селе Шеланга Верхнеуслонского района загорелся частный дом на две семьи. В результате пострадал мужчина 1961 года рождения.

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Маргарита Головатенко