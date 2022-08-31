Похороны Михаила Горбачева состоятся 3 сентября

Похороны бывшего президента СССР Михаила Горбачева состоятся в субботу, 3 сентября, сообщила «Интерфаксу» дочь политика Ирина.



— Похороны пройдут в субботу на Новодевичьем кладбище. Для прощания согласован Колонный зал Дома союзов, — сказала она.

О смерти Михаила Горбачева стало известно сегодня ночью. Он скончался вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. Политик умер в Центральной клинической больнице на 92-м году жизни. Его похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с супругой.

Первый президент Татарстана, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев выразил соболезнования дочери первого президента СССР Михаила Горбачева. Минтимер Шаймиев рассказывал о судьбе, характере и значении Михаила Горбачева для книги цикла «Жизнь замечательных людей». Отрывок из нее публикует «Реальное время».

Соболезнования в связи со смертью первого президента СССР выразил и президент России Владимир Путин. Он отметил, что Михаил Горбачев «был политиком и государственным деятелем, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории».

«РИА Новости» со ссылкой на источники сообщило, что первый президент СССР почти все последнее время находился в медучреждении, где он получал паллиативную помощь.

Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольное Медвеженского района Ставропольского края (тогда Северо-Кавказский край). В 1978 году он был избран секретарем ЦК КПСС, курировал вопросы сельского хозяйства. Далее с 1985 по 1991 год был генеральным секретарем ЦК КПСС (высшая должность в Коммунистической партии Советского Союза), а также последним председателем Президиума Верховного Совета СССР (1988—1989) и первым председателем Верховного Совета СССР (1989—1990). Единственный в истории президент СССР (1990—1991).

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Маргарита Головатенко