«РИА Новости»: Горбачев почти все последнее время находился в больнице

Первый президент СССР Михаил Горбачев почти все последнее время находился в медучреждении, где он получал получил паллиативную помощь. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в окружении.

Напомним, о смерти Горбачева стало известно сегодня ночью.

Он скончался вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. Политик умер в Центральной клинической больнице, на 92-м году жизни. Его похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с супругой.



Фото: ru.wikipedia.org

Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольное Медвеженского района Ставропольского края (тогда Северо-Кавказский край). В 1978 году он был избран секретарем ЦК КПСС, курировал вопросы сельского хозяйства. Далее с 1985 по 1991 год был генеральным секретарем ЦК КПСС (высшая должность в Коммунистической партии Советского Союза), а также последним председателем Президиума Верховного Совета СССР (1988—1989) и первым председателем Верховного Совета СССР (1989—1990). Единственный в истории президент СССР (1990—1991).

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Максим Кокунин