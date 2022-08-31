В Татарстане врачи РКБ откачали 34-летнего футболиста с инфарктом после игры

Медики Республиканской клинической больницы Татарстана спасли 34-летнего мужчину с инфарктом, случившимся после футбольного матча, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе клиники.



Молодой житель Кукморского района выступал за сборную своей организации на любительском чемпионате по футболу на кубок Рината Мухаметшина 21 августа. Отыграв матч 1/4 финала, мужчина сразу же вернулся домой и пожаловался жене на боли в груди.

Футболиста на скорой доставили в кукморскую ЦРБ, диагностировали инфаркт, оказали экстренную помощь и повезли в РКБ.

— У нас мужчину прооперировали — поставили стенты и перевели в отделение реанимации №3. В течение недели мужчину выхаживали кардиологи и реаниматологи, после чего выписали его в удовлетворительном состоянии с направлением в санаторий, для дальнейшей реабилитации, — рассказали в пресс-службе.

По словам докторов, мужчину удалось спасти благодаря быстрой и слаженной работе коллег как РКБ, так и Кукморской ЦРБ.

Фото: realnoevremya.ru

В августе в РКБ Татарстана спасли женщину с ребенком, которые едва не погибли из-за редкой аномалии. Врачи отмечают, что если бы кесарево сечение сделали хотя бы чуточку позже, неизвестно, чем бы это могло бы закончиться.

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