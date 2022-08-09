В РКБ Татарстана спасли женщину с ребенком, которые едва не погибли от редкой аномалии

В РКБ Татарстана спасли женщину с ребенком, которые едва не погибли из-за редкой аномалии. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

29-летняя мама прилетела в Казань из Турции на 24-й неделе беременности, на учет встала в женской консультации №1 — по месту жительства тети, у которой остановилась. Беременность протекала хорошо, правда, ей диагностировали аритмию, поэтому рожать женщина должна была в Перинатальном центре РКБ Татарстана.

Самочувствие и анализы были практически идеальными. На 39-й неделе женщина в очередной раз пришла на плановый осмотр. Жалоб не было, анализы в пределах нормы, вызывала вопросы КТГ. Акушер-гинеколог женской консультации №1 отправила женщину на консультацию в Перинатальный центр РКБ.

Уже там, на УЗИ, врачи обнаружили сгустки крови, которых там быть не должно в принципе.



— Кровь в водах — это всегда кровотечение плода или отслойка плаценты. Но по всем анализам ребенок был абсолютно здоров, никакого кровотечения не было. Мы посмотрели кровоток среднемозговой артерии, кровоток в артериях пуповины, сделали разные исследования, ну нет! Нет кровотечения плода! Он здоров! И с плацентой все было в порядке. Я отличный диагност, и я знаю, что в диагностике не бывает все идеально, правильно на 100%. Нужно было понять, что с ней не так, — рассказала заведующая отделением УЗИ №2 Перинатального центра РКБ Лилиана Терегулова.

По ее словам, кровь подтекала из маточной оболочки, чего просто не бывает. Женщина ни на что не жаловалась, все ее анализы были в норме. Но УЗИ показывало, что она медленно истекала кровью.

Докторам необходимо было диагностировать патологию, чтобы подтвердить диагноз. Но прооперировать женщину просто так, не подтвердив диагноз, нельзя. Врачи собрались на консилиум.



В момент, когда женщина поднималась из кресла, у нее отошли воды с кровью. Ее уложили на каталку и повезли в операционную, параллельно вызывая хирургическую бригаду.

Ребенок родился абсолютно здоровым. Мальчик успел наглотаться крови, поэтому неонатологу пришлось промыть ему желудок физраствором. Врачи отмечают, что если бы кесарево сечение сделали хотя бы чуточку позже, неизвестно, чем бы это могло бы закончиться.

После этого медики продолжали размышлять над причинами случившегося. Выяснилось, что папа женщины умер, когда ему было всего 29 лет. Его сердце остановилось из-за тромба. Молодой маме сейчас тоже 29. Не исключено, что причиной ее кровотечения стала наследственная генетическая особенность.

В прошлом году татарстанские врачи провели первую операцию в Татарстане по удалению тромба беременной без искусственного кровообращения: за 80 секунд они спасли жизнь 17-летней девушки с тромбом в сердце и ее еще не рожденному ребенку.

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Татьяна Леухина