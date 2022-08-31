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В Нижнекамском районе Татарстана начальные классы будут обучаться по пятидневке

15:22, 31.08.2022
В Нижнекамском районе Татарстана начальные классы будут обучаться по пятидневке
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Нижнекамском районе Татарстана начальные классы всех городских школ будут обучаться в пятидневном режиме. Об этом сообщил начальник Управления образования муниципалитета Айдар Гарифуллин.

Напомним, вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что регионы страны завершают плановую подготовку к началу учебного года, 1 сентября в школы пойдут более 17,5 млн учеников.

По ее словам, с началом учебного года в образовательные учреждения также пойдут более 7 млн дошкольников. Для обучения детей сегодня «созданы необходимые условия в 39 218 школах и 33 285 детских садах страны».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Министерство просвещения России запретило использование мобильных телефонов на уроках в школах, рассказал сегодня глава ведомства Сергей Кравцов.

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Маргарита Головатенко
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