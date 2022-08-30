В российские школы 1 сентября пойдут более 17,5 млн учеников

Фото: Максим Платонов

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что регионы страны завершают плановую подготовку к началу учебного года, 1 сентября в школы пойдут более 17,5 млн учеников. Об этом сообщает «Интерфакс».

По ее словам, с началом учебного года в образовательные учреждения также пойдут более 7 млн дошкольников. Для обучения детей сегодня «созданы необходимые условия в 39 218 школах и 33 285 детских садах страны», сказала она.

Вице-премьер отметила, что подготовка к началу учебного года была проведена в непростых условиях. Так, в ряде регионов частично сохранились эпидемиологические ограничения, а в некоторых регионах есть проблемы, связанные с подтоплениями и природными пожарами. Также в отдельных регионах страны подготовка к новому учебному году была осложнена геополитической ситуацией.

Из бюджетов всех уровней на подготовку к новому учебному году было выделено 219 млрд рублей. Капитальный ремонт к началу учебного года завершится в 1 092 школах, в результате чего приведено в соответствие с современными требованиями для организации обучения более 450 тысяч учебных мест.

«К 1 сентября этого года также планируется ввести более 100 тысяч новых мест более чем в 150 школах и более 26 тысяч мест более чем в 170 детских садах, что позволит сократить количество обучающихся в третью смену более чем на 2,4 тысячи человек», — добавила Голикова.

Фото: realnoevremya.ru

Будущих первоклассников к школе можно начинать готовить за год, а обсуждать новый распорядок дня и особенности среды — за 1—1,5 месяца до первого учебного дня. Такое мнение выразила психолог сервиса «СберЗдоровье» Дарья Яушева.

— Детей постарше можно начинать готовить за месяц, но не нужно нагнетать: напомните ребенку, что впереди еще целый месяц отдыха, а учеба тоже бывает интересной и увлекательной, — отметила она.

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Максим Кокунин