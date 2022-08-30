В Татарстане в сентябре ожидается температура выше нормы

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане в сентябре этого года среднемесячная температура воздуха ожидается выше нормы. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Многолетняя норма среднемесячной температуры на территории Татарстана в сентябре — 11 градусов тепла. По прогнозу синоптиков, она будет выше этой отметки.

Количество осадков в первый месяц осени в сентябре ожидается в пределах нормы. Она составляет 52 мм.

Фото: realnoevremya.ru

Как рассказывал профессор института экологии и природопользования, заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев, сентябрь может удивить жаркой погодой. Напомним, в августе в Татарстане установилась жара — днем температуры превышали +30 градусов.



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Татьяна Демина