Продвижением туристского потенциала Санкт-Петербурга в Казани займутся москвичи

Фото: Максим Платонов

Информационную кампанию по продвижению туристского потенциала Санкт-Петербурга в Москве и в Казани проведет столичное ООО «Симплисити», выяснило «Реальное время». Она продлится всю осень.

Ожидается, что с сентября по конец ноября 2022 по Казани будут курсировать три экскурсионных автобуса с брендированным задним бортом. Их маршруты должны проходить через площадь Габдулы Тукая, Старо-Татарскую и Суконную слободу, Булак, Дом татарской кулинарии (Дом чая), Собор Петра и Павла, площадь 1 Мая, центр семьи «Казан», отель и аквапарк «Ривьера», стадион «Казань Арена», парк им. Горького, Госсовет Татарстана, Дворец земледельцев и Лядской сад.



В Москве информационную кампанию проведут в зале официальных лиц и делегаций аэропортов. В общей сложности там разместят десять рекламных конструкций.



Фото: Максим Платонов

За продвижение туристского потенциала Санкт-Петербурга московская компания получит получит 15,55 миллиона рублей — по 4,5 миллиона потратят на октябрь и ноябрь, 6,5 миллиона — на сентябрь. Изначально на эти цели из бюджета города были готовы выделить почти 17,3 миллиона.

О том, что Санкт-Петербург планирует провести информационную кампанию по продвижению своего туристского потенциала в Казани и в Москве стало известно в конце июля. С ее помощью Северная столица хочет добиться «позиционирования города как ведущей туристской дестинации» и увеличить въездной туристический поток.



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Татьяна Демина