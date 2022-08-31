Ак Барс Банк начал прием заявок на льготные кредиты МСП под 3—4,5%
Ак Барс Банк принимает заявки по программе кредитования МСП с новыми условиями. Постановление о льготных кредитах малому и среднему бизнесу под 3—4,5% годовых подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Изменения программы инвестиционного кредитования МСП внесены по инициативе Минэкономразвития России.
Бизнес может получить инвестиционные кредиты от 50 млн до 1 млрд рублей на срок до 10 лет. В течение первых 3 лет льготного периода ставка по кредиту для среднего бизнеса составит 3%, для малого и микробизнеса — 4,5%. Следующие 2 года ставка будет рассчитываться по формуле «ключевая ставка на дату подписания договора плюс не более чем 2,75%».
Полученные средства предприниматели смогут направить на закупку оборудования, капитальный ремонт производственных помещений или запуск новых производств.
В приоритетном порядке льготные кредиты получат малые и средние предприятия, работающие в сфере обрабатывающего производства, в том числе производства пищевых продуктов, первичной и последующей (промышленной) переработки сельскохозяйственной продукции, в том числе в целях обеспечения импортозамещения и развития несырьевого экспорта, логистики и гостиничного бизнеса.
Полный перечень пилотных кодов ОКВЭД размещен на сайте Минэкономразвития России.
Для подачи заявок на льготный кредит оставьте заявку по ссылке.
ПАО «Ак Барс» Банк
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