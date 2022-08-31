Главное о коронавирусе на 31 августа: оснований для дистанционки нет, нейтрализующий COVID-19 наноматериал

В Татарстане за сутки выявили более 300 случаев коронавируса

За последние сутки в Татарстане выявлено 317 случаев заражения коронавирусом. На 31 августа общее количество инфицированных в республике достигло 157 489. Выздоровели за весь период 150 915 человек, за минувшие сутки — 37. Всего скончался 2 001 татарстанец, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 53 человека.



Фото: Максим Платонов

В Минздраве России заявили об отсутствии оснований для введения дистанционного обучения

За последние сутки в России выявили 46 312 новых случаев коронавируса, выздоровели 39 054 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 19 528 969 человек, а выздоровевших — до 18 596 634. За сутки болезнь унесла жизни 92 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 384 346 человек.

В Министерстве здравоохранения России назвали необоснованным требование сдавать тест на COVID-19 для плановой госпитализации платно, средства на бесплатное тестирование выделены ведомством и поликлиникам, и больницам: «Требование сдать ПЦР-тест для плановой госпитализации платно необоснованно. В этом случае гражданин вправе обратиться в ту страховую компанию, которая выдала ему полис ОМС, либо в территориальный фонд обязательного медицинского страхования субъекта Российской Федерации, где оказывается медицинская помощь».

Руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко призвал вернуть в России удаленный формат работы. Он отметил, что в настоящий момент в стране наблюдается рост заболеваемости коронавирусом и осенью ситуация может осложниться. Он отметил, что подобная мера хорошо зарекомендовала себя во время предыдущих вспышек инфекции.

Фото: pexels.com

Главный санитарный врач Кузбасса Евгений Окс обязал региональный Минздрав организовать еженедельное тестирование на коронавирус для работников медицинских учреждений, детских домов и других соцучреждений. Обязательное еженедельное тестирование также будут обязаны проходить сотрудники и пациенты психоневрологических диспансеров и детских противотуберкулезных санаториев. Мера будет действовать до конца октября текущего года.



В Пензенской области продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса — он будет действовать до конца сентября.

Оперштаб по противодействию распространения COVID-19 в Пермском крае рекомендовал жителям региона носить маски в общественных местах. Также в регионе обязали использовать СИЗы при посещении медицинских и социальных учреждений.

Фото: Максим Платонов

Учителей всех школ Ленинградской области протестируют на коронавирус перед началом учебного года. В учебных заведениях также будут ежедневно проводить термометрию школьников, уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и регулярно обеззараживать воздух специальным оборудованием.

Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням профессор Владимир Чуланов заявил об отсутствии оснований для дистанционного обучения.

Южная Корея с 3 сентября отменит ПЦР-тесты для туристов перед прибытием в страну

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 602 267 508 раз, 6 490 895 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (94 380 993). На второй строчке — Индия (44 415 723), на третьей — Франция (34 726 269), на четвертой — Бразилия (34 414 011), на пятой — Германия (32 095 854).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 044 763). За ними следуют Бразилия (683 851), Индия (527 799), Россия (376 469, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (329 390).



За время пандемии было сделано 12 133 593 419 инъекций вакцин против коронавируса.

Специалисты из Шэньчжэньского института передовых технологий при Академии наук Китая, Национального центра нанонауки и технологий, Института физики высоких энергий и Куньминского института зоологии разработали наноматериал, который может помочь нейтрализовать спайковый белок различных вариантов коронавируса SARS-CoV-2, включая штаммы «дельта» и «омикрон». Он представляет собой ультратонкий составной нанолист, изготовленный из меди, индия, фосфора и серы.



Власти Японии с 7 сентября повысят лимит на въезд в страну из-за границы с 20 до 50 тыс. человек в день. Он действует в связи с пандемией коронавируса.

Фото: pxhere.com

Южная Корея с 3 сентября больше не будет требовать от путешественников предъявлять результаты теста на коронавирус перед въездом в страну.

В докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) говорится, что в половине учреждений здравоохранения в мире, куда обращаются за медицинской помощью 3,85 млрд человек, нет базовых услуг гигиены, что «подвергает их высокому риску инфицирования». При этом 688 млн лечатся в клиниках и медпунктах, которые «вообще не имеют услуг гигиены».

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии во вторник официально одобрило применение препарата от коронавируса производства компании Pfizer для ревакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Фото: commons.wikimedia.org

Верхняя палата законодательного собрания штата Калифорния вслед за нижней одобрила законопроект, который позволит наказывать врачей за распространение ложной информации о вакцинации и лечении коронавируса. Если документ будет подписан, то штат станет первым в США, где ввели такую норму.

Дарья Пинегина