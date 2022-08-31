Вирусолог призвал вернуть удаленный режим работы в России

Руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко призвал вернуть в России удаленный формат работы. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По его словам, в настоящий момент в стране наблюдается рост заболеваемости коронавирусом и осенью ситуация может осложниться. Он отметил, что подобная мера хорошо зарекомендовала себя во время предыдущих вспышек инфекции.

— Такой способ дистанционной работы, наряду с другими методами, которые применялись для снижения заболеваемости, оказался полезным. Потому что это нарушает определенную степень контактов между людьми, делает их более редкими. Однозначно можно сказать, что это целесообразно, — сказал он.

Фото: Максим Платонов (архив)

На прошлой неделе главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что летальность от коронавируса в мире снизилась в 15 раз по сравнению с началом пандемии — сейчас показатель составляет 0,33%.



По его словам, в ряде стран сейчас летальность достигает порядка 0,1%, тогда как в начале пандемии она была на уровне 5%.



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Максим Кокунин