Минздрав назвал требование сдавать ПЦР-тест платно необоснованным

Фото: Илья Репин

В Министерстве здравоохранения России назвали необоснованным требование сдавать тест на COVID-19 для плановой госпитализации платно, средства на бесплатное тестирование выделены ведомством и поликлиникам, и больницам. Об этом сообщает «РИА Новости».

Напомним, ранее газета «Коммерсант» сообщила, что Всероссийский союз пациентов обратился в Минздрав с просьбой повлиять на больницы, которые при плановой госпитализации требуют результаты ПЦР-теста на коронавирус, но при этом не предлагают сдать его бесплатно по ОМС.

— Требование сдать ПЦР-тест для плановой госпитализации платно необоснованно. В этом случае гражданин вправе обратиться в ту страховую компанию, которая выдала ему полис ОМС, либо в территориальный фонд обязательного медицинского страхования субъекта Российской Федерации, где оказывается медицинская помощь. Представитель СМО или ТФОМС разъяснит порядок прохождения ПЦР-теста бесплатно либо свяжется с медорганизацией, требующей сдать ПЦР-тест платно, и напомнит ей об обязанности предоставить пациентам возможность пройти ПЦР-тестирование бесплатно по ОМС, — говорится в сообщении.

Фото: Максим Платонов

Напомним, гражданам России, прилетающим в страну из-за рубежа, по-прежнему необходимо сдавать ПЦР-тест, если у них нет сертификата о вакцинации от COVID-19 или о перенесенном заболевании.

Россиянам нужно заполнять анкету перед возвращением домой, а в течение трех дней после прибытия — сдавать ПЦР-тест. При наличии сертификата ПЦР-тест сдавать не нужно, но необходимо заполнить анкету пребывающего.



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Максим Кокунин